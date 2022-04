Barletta, attivo lo Sportello per l’Integrazione Socio-Sanitaria-Culturale degli Immigrati

– Il Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta rende noto che è attivo sul territorio cittadino lo Sportello per l’Integrazione Socio-Sanitaria-Culturale degli Immigrati, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Comunità Oasi2 San Francesco Onlus”, quale punto di riferimento per il territorio capace di promuovere interculturalità ed elaborare iniziative condivise che diano risposte ai bisogni degli stranieri e non.

Gli ambiti di azione possibile dello Sportello sono:

- centro interculturale come luogo di counselling sociale (consulenza ai Cittadini migranti e alla Cittadinanza sulla legislazione relativa all’immigrazione; affiancamento e accompagnamento per l’accesso ai servizi offerti dal territorio, anche in casi di estrema marginalità, con l’elaborazione di un progetto di aiuto per l’attivazione di soluzioni temporanee con carattere di straordinarietà; svolgimento di pratiche per la regolarizzazione);

- centro interculturale come luogo di sensibilizzazione culturale (corsi di lingua italiana per stranieri in collaborazione con il CPIA, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti; corsi di formazione; eventi; allestimento di una biblioteca interculturale);

- centro interculturale come luogo di incontro (per donne e uomini immigrati e nativi; per incontri organizzativi della comunità);

- centro interculturale come luogo di promozione della relazione, del protagonismo e della progettualità fra diversi soggetti (Enti locali, Associazionismo, Scuola, singoli Cittadini).

In quest’ottica, lo Sportello Immigrati svolge non solo attività di informazione di base, orientamento, consulenza ed accompagnamento ai Servizi per i Cittadini migranti, ma anche numerose ed articolate attività collocate in un’ottica di individuazione dei loro bisogni, cercando di tracciare, in collaborazione con gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni del territorio, percorsi di accoglienza, integrazione sociale e culturale per tutte le varie fasce di popolazione immigrata, avendo fra i suoi obiettivi primari quello di favorire lo sviluppo di un positivo rapporto di convivenza e interazione fra migranti e originari dell’Ambito territoriale di Barletta.

Lo Sportello è ubicato a Barletta in Via degli Orti n.33 e risponde al numero di telefono 3404528954, reperibile durante gli orari d’ufficio, così come di seguito suddivisi:

Lunedì: 09-13/16-18;

Martedì: 16-20;

Mercoledì: 09-13/16-20;

Giovedì: 09-13/16-20;

Venerdì: 09-13/16-18.