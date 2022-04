A ventitré anni diventa medico: il barlettano Marco Dicorato è tra i più giovani d'Italia

La scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università “A. Moro” di Bari continua a sfornare giovanissimi talenti. Infatti venerdì 15 aprile, a soli ventitré anni, si è laureato con 110 e lode e plauso accademico il giovane barlettano Marco Maria Dicorato, nato a Terlizzi nel 1998 ma vissuto dalla nascita a Barletta, che ha discusso una tesi clinico-sperimentale in Cardiologia dal titolo “Betabloccanti in pazienti con amiloidosi cardiaca: risultati di uno studio multicentrico nazionale”. Relatrice la Chiar.ma prof.ssa Cinzia Forleo, correlatore il Direttore di Cardiologia Chiar.mo prof. Stefano Favale.

Non può che essere pienamente soddisfatto il neo dottore dopo la proclamazione, accompagnata dagli applausi scroscianti del pubblico presente in Aula Magna, dopo gli encomi da parte della commissione stessa oltre che della relatrice e del correlatore. Marco Maria Dicorato ha frequentato il Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta diplomandosi a soli 18 anni brillantemente con 100 e lode. Superato immediatamente con grande successo il test di Medicina presso l’Università di Bari, oltre che presso il San Raffaele di Milano, ha preferito iscriversi a Bari per l’amore che lo lega alla sua terra natale.

Coronato il sogno di diventare medico ecco cosa ha dichiarato: “Sono felicissimo di questo straordinario risultato, un ringraziamento a tutta la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella gemella e mio fratello, questa laurea è anche merito loro. Ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito in questo percorso, dalla mia relatrice prof.ssa Forleo al mio correlatore prof. Favale ed a tutti i prof. che mi sono stati vicini durante il percorso formativo. Sono tantissime le persone da menzionare, non voglio dilungarmi, ora la mente è già rivolta al concorso per la specializzazione, spero di essere all’altezza del compito per cui ho studiato così tanto e di dare un contributo alla società, seguendo il giuramento di Ippocrate; questo non è un punto di arrivo ma solo un punto di partenza ed un trampolino di lancio verso nuove sfide. ”

Dunque, congratulazioni al giovanissimo medico Marco Maria Dicorato ed in bocca al lupo per un felice e brillante futuro professionale, costellato da altri meritati successi e sempre al servizio della società e della ricerca medica.