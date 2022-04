Redditi nella BAT: Andria povera, Barletta si difende

Andria è la città capoluogo più povera della Bat e dell'intera regione. Con un reddito medio di 13.846 euro la città federiciana si piazza dietro Trani, che è la la città più ricca della sesta provincia, con 16.776 euro, Barletta con un reddito medio di 15.347 euro e Bisceglie 15.245 euro.

È quanto emerge dalle statistiche elaborate dal MEF tenendo in considerazione le dichiarazioni fiscali sui redditi 2020.

A livello regionale, invece, la città capoluogo più ricca è Lecce i cui 62mila contribuenti fanno registrare un reddito medio di 22.270 euro. Segue Bari con 21.975 euro, Taranto con 19.961 euro, Brindisi con 19.228 euro e Foggia con 18.535 euro.

Dati questi che fotografano quanto i contribuenti dichiarano e non quanto detengono effettivamente e in un Paese come l’Italia, dove è alta l’evasione fiscale, la realtà è un’altra rispetto a quella che emerge dalle statistiche.