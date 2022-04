Il Rotary Club di Barletta premia gli studenti per il loro messaggio ecologico

Giovedì 21 aprile, alle ore 20.30 presso il Brigantino 2 di Barletta si terrà la premiazione dei lavori del concorso indetto dal Rotary Club di Barletta "Io riciclo... e voi?"

Il progetto, organizzato dal Rotary Club di Barletta presieduto da Vito Colucci vede l'Educazione Ambientale come tema centrale ed è nato come risposta all’esigenza di impegnarsi nella formazione di coscienze sensibili alle problematiche ambientali ed ecologiche affinchè già dall’infanzia gli studenti consolidino il senso di responsabilità individuale e collettiva verso un bene comune da custodire gelosamente.

Destinatarie sono le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Barletta. Il concorso ha visto gli alunni impegnarsi in attività con un coinvolgimento diretto: più di 50 classi, per un totale di circa 1300 alunni, si sono attivati nella realizzazione creativa di manufatti, progettati basandosi sulle varie tecniche di riciclo e riuso di materiali e oggetti facenti parte della vita quotidiana.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: sviluppare coscienza critica e sensibilità verso le tematiche della transizione ecologica e favorire la consapevolezza dello stato critico dell’ambiente e la necessità di prendersene cura, limitando lo spreco. Referente del Concorso la socia Nuccia Cafagna.

Come per tutti i concorsi, anche questo prevede dei premi, ma non solo quelli relativi ai lavori individuati dalla apposita Commissione creata all'interno del Rotary, bensì anche un Premio collegato ai "social", e nello specifico a Facebook e all'esito di una votazione aperta a tutti fino a pochi giorni fa.

I Premi per le classi vincitrici saranno consegnati presso il Brigantino2 a Barletta, in una serata dedicata che si terrà alle 20,30 di giovedì 21 Aprile 2022, come anteprima della celebrazione della Giornata Mondiale della Terra.

La serata sarà arricchita dagli interessanti interventi di due relatori: il geologo Raffaele Lopez e la eco-designer Michela Rociola.

Si potranno inoltre visionare dal vivo i lavori di tutti i partecipanti al Concorso.

La serata è aperta a tutti.