Oggi l’ultimo saluto a Giuseppe Tupputi, l’amico di tutti

Si terrà tra poche ore l’addio a Giuseppe Tupputi, l’uomo ucciso con tre colpi di pistola mentre stava svolgendo il suo lavoro. Nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria, alle ore 16:00, non molto lontano dal bar dove Giuseppe ha trovato la morte, l’intera cittadinanza potrà, ancora una volta, esprimere il proprio sostegno nei confronti dei familiari della povera vittima.

La tenacia e la caparbia di Giuseppe sono rimaste nei cuori di tutti: non solo di sua moglie Giusy e delle sue piccole figlie, ora rimaste orfane di padre, della sua mamma e delle sue tre sorelle, ma anche di tutti i barlettani che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

A poco più di una settimana della tragedia, ciò che è certo è che Giuseppe è stato un amico di tutti, sempre pronto a strappare un sorriso ai suoi affezionati clienti. La stima e l’affetto nei confronti della vittima, che tra qualche giorno avrebbe compiuto 43 anni, è stata mostrata anche dall’ampia partecipazione alla raccolta fondi per aiutare la sua famiglia. Ciascuno, in base alle proprie possibilità economiche, sta contribuendo come può con una donazione tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Musti Giuseppina Francesca – Filiale Intesa San Paolo all’IBAN IT70I0306941359100000001158.

Sui social continuano a essere tantissimi i post in onore di Giuseppe. Questi alcuni dei più frequenti: "Ciao Peppe, non ti dimenticheremo mai"; "Veglia e guida da lassù la tua famiglia"; "Sono sempre i più buoni a lasciarci pre primi" e ancora "Sei una delle persone migliore che abbia mai incontrato".

Nonostante la confessione del suo assassino, nonostante giustizia sia stata fatta, Barletta piange ancora la perdita di Giuseppe. E lo fa con lacrime amare. Dopo le morti di Claudio Lasala e Michele Cilli e la promessa del "mai più", partecipare ai funerali di Giuseppe Tupputi sarà più difficile che mai.