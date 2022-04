"Il Bruto. Studio teatrale sul fascismo" al Curci di Barletta

sono felice di farvi sapere che a Corato (teatro Comunale - 21 aprile) e a Barletta (Teatro Curci, 22, 23 e 24 aprile) andrà in scena Il Bruto. Studio teatrale sul fascismo di Teatro dei Borgia (Elena Cotugno e Gianpiero Borgia).

Lo spettacolo Il Bruto. Studio teatrale sul fascismo sarà in scena a Barletta dal 22 al 24 aprile al teatro Curci. Il progetto di Elena Cotugno e Gianpiero Alighiero Borgia

con Beatrice Borgia, Raffaele Braia, Elena Cotugno e Giovanni Guardiano, mostrerà ai suoi spettatori l'Italia dal 1914 al 1925.

Il Bruto, infatti, è uno schizzo infantile su quanto accadde in Italia dal 1914 al 1925: dall’incontro tra Matteotti e Mussolini al congresso di Ancona, passando per la Grande Guerra, la nascita dei fasci di combattimento, il biennio rosso, la lotta politica tra socialisti e fascisti, il primo governo Mussolini, il rapimento e l’uccisione di Matteotti fino all’Aventino e al discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, che costituisce l’atto istitutivo della dittatura fascista.

La scrittura di scena de Il Bruto è composta esclusivamente da documenti storici, discorsi politici, sedute parlamentari, giornali, libri di testo dell’epoca, da narrazioni e musiche, dialoghi e monologhi in prima e in terza persona, in una continua e incessante moltiplicazione dei punti di vista.

Al centro del lavoro Giacomo Matteotti (Elena Cotugno) e Benito Mussolini (Giovanni Guardiano), il loro scontro politico, il loro tempo, la tragica crisi della democrazia. In scena anche Raffaele Braia, nei panni di Amerigo Dumini, e Beatrice Borgia, che veste la divisa della Piccola Italiana. E poi, attraverso le voci di Elena Cotugno, Giovanni Guardiano, Raffaela Braia e Beatrice Borgia, le parole di Giuseppe Rensi, Sergio Panunzio, Filippo Turati, Claudio Treves, Dumini, Mario Carli, Roberto Farinacci, Francesco Giunta, Maurizio Maraviglia, Luigi Albertini, Costantino Lazzari, Il Primo e il Secondo libro del Fascista.

Il Bruto non è un racconto lineare ma un lavoro compositivo, polifonico e polisemico, che esiste grazie ad attori che danno corpo e vita a parole e scritti di cento anni fa consentendo agli spettatori di diventare testimoni e fare esperienza di quanto accaduto nella storia.

“Possiamo provare a fare cambiare la direzione ad eventi che sembrano precipitarci giù nel precipizio? Ci proviamo. Ci proviamo con i nostri mezzi, che sono i mezzi del teatro”.

Elena Cotugno e Gianpiero Borgia hanno iniziato a lavorare su Giacomo Matteotti e Benito Mussolini alla fine del 2019. Una prima bozza sarebbe dovuta andare in scena nell’aprile 2020.

Nel frattempo c’è stata la pandemia che ha fatto vacillare le nostre certezze e poi la guerra che ha aggravato ancor più il nostro senso di impotenza e fragilità.

Dai fatti ai quali il Bruto si riferisce sono passati cento anni. A ottobre saranno passati esattamente 100 anni dalla Marcia su Roma.

In cento anni il mondo ha fatto un giro e ora sembra tornato al punto di partenza.

Sembrano ritornate le stesse discussioni, le stesse paure, la stessa violenza del passato.