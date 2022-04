Strade dello shopping su omicidio Tupputi: "Non vogliamo più parole al vento"

"Giuseppe Tupputi era un commerciante, era uno di noi. Era un “barista” o un piccolo imprenditore, poco importa, ciò che importa è che Lui era l’anima della sua piccola azienda. Noi tutti, in quanto uomini e donne che vivono di commercio, siamo addolorati per la tragedia, per l’ingiustizia, per la violenza, per il dramma che ha travolto la sua famiglia. Per questo esprimiamo la nostra piena solidarietà e il nostro cordoglio per quanto è successo". Queste le parole dell'associazione "Strade dello shopping" in merito all'omicidio del 43enne barlettano.

"Ma noi - proseguono - non siamo solo uomini, siamo operatori commerciali che vivono la città di Barletta sulla strada, con tutti i rischi che lo stato attuale di profondo degrado sociale e civile comporta. Siamo increduli per quanto successo ad un nostro collega, ma allo stesso tempo siamo fortemente preoccupati di questa veloce e pericolosa discesa di Barletta verso la non sicurezza, verso il pericolo che incombe su di noi anche solo per poter fare quotidianamente il nostro lavoro".

"Noi commercianti riuniti nell’associazione Strade dello Shopping - concludono - non vogliamo più parole al vento, ma pretendiamo decisioni serie, condivise, durature, che portino a ridare a Barletta l’onore di una città lavoratrice, onesta e tranquilla e non l’onta di una città pericolosa in cui le azioni criminose trovano terreno fertile per crescere. Ciò che è successo negli ultimi 5 mesi ci dice che lo Stato in tutte le sue forme (organizzative, politiche e di controllo) non è più il protagonista a Barletta. Negli ultimi mesi la scena è stata conquistata dagli atti criminosi, dai violenti, da ciò che è non-Stato. Occorre una immediata e subitanea inversione di tendenza".

Lo chiediamo a gran voce per il bene e per il futuro della nostra amata Barletta.