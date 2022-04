L'ira di Cianci: «Costretti a respirare aria malsana, ora siamo stanchi»

«Siamo davvero stanchi di quanto sta accadendo nella nostra città e lo siamo ancor di più quando non ci vediamo tutelati anche in relazione all’aria che respiriamo noi, che respirano i nostri figli. Il mese di aprile, dai dati relativi alle emissioni del forno cottura clinker, pubblicati nello stesso sito della Buzzi UNICEM, Cementeria di Barletta, si evince come i valori siano elevati ma ancor di più si evince cosa viene prodotto nell’atmosfera dalle foto e dai video dei cittadini». Sono le parole dell'avvocato Michele Cianci, presidente del Comitato Operazione Aria Pulita, che da tempo si batte contro l'inquinamento ambientale. «Siamo costretti a respirare un aria malsana e ad oggi nessuno è intervenuto. Abbiamo intrapreso tutte le via per tutelare i nostri diritti, abbiamo inoltrato un esposto dettagliato alla Procura di Trani, abbiamo allertato il Prefetto, abbiamo manifestato, anzi i nostri bambini hanno manifestato per un’aria più pulita, abbiamo avuto anche il confronto del Commisario Straordinario, un po’ meno di quello delle istituzioni, perché sono impegnati ad infuocare una campagna elettorale che rattrista ancor di più la cittadinanza» si sfoga. Ma afferma. «Ora, siamo stanchi ma davvero stanchi ma non ci arrendiamo, siamo convinti che con tutti i dati sulla salute della città e dei nostri bambini, che destano preoccupazione, unitamente a quanto sta accadendo in questi giorni, ci sarà un Giudice a Berlino».