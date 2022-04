A Barletta un confronto per scoprire le emozioni dei russi e degli ucraini

Una giornata ricca di spunti di riflessione quella vissuta dagli studenti e dai docenti dell'Istituto IPSIA di Barletta e di Andria, in occasione della conferenza tenuta dallo psicoterapeuta dott. Saverio Costantino e dal prof. Marco Caratozzolo, docente di Lingua e Letteratura russa all’ Università di Bari. Presenti in piattaforma anche numerose scuole della città, oltre a rappresentanti del Comune e dell'Epasss, ente impegnato da sempre nella riabilitazione psichiatrica del territorio. «Ci stiamo nutrendo di grande negatività e di aggressività in questi ultimi anni e non solo per la guerra. Parliamo insieme di questi due popoli, russi ed ucraini, e delle loro vite», così introduce la discussione all’argomento il dottor Costantino.

«Se avessimo chiesto 150 anni fa ad un uomo di quei popoli se si sentiva russo o ucraino, si sarebbe stranito a tale domanda», cosi risponde subito il professore.

I due popoli in realtà sono sempre stati intrecciati tra loro, stessa società matriarcale, stessi valori, stessa importanza nella definizione dei ruoli familiari. I russi e gli ucraini sentono molto forte il concetto di Patria. L’appartenenza alla propria terra rappresenta un fattore di identità importante. Come è possibile allora che due fratelli si facciano del male? La verità è che per questi popoli il concetto di guerra è un vissuto quotidiano, sempre presente. Tanto lo conferma durante la conferenza la voce timida di Natalia, ospite inaspettata, originaria di Odessa, giunta a scuola interessata all'argomento. La Russia ha un territorio sconfinato, immenso, quasi quanto immenso è l’animo di chi lo popola. Ma l’immensità, spesso, va di pari passo con l’imprevedibilità, nonostante la loro inclinazione strutturale non preveda altro oltre un chiaro SI o un chiaro NO. I ragazzi hanno mostrato con il loro silenzio tutto l’interesse per questi argomenti che hanno permesso loro di avvicinarsi alle persone dietro la facciata della terribile guerra.