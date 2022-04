I volontari di ENPA Barletta ospiti del Liceo Scientifico Statale "C. Cafiero" di Barletta

Nell'ambito del progetto "Quelli che il volontariato", promosso dal Liceo Scientifico Statale "C. Cafiero" di Barletta, si è tenuto il 12.04.2022, nell'auditorium dell'Istituto, un incontro tra gli studenti ed alcuni volontari della Sezione di Barletta dell'Ente Nazionale Protezione Animali.

Nel corso dell'incontro, una delle docenti referenti del progetto, la Prof.ssa Anna Deluca, ha introdotto i due relatori della giornata, entrambi volontari della locale articolazione dell'ENPA: Anna Rita Distaso, referente delle attività di censimento, sterilizzazione e soccorso dei randagi del territorio, e l'Avv. Massimiliano Vaccariello, consulente giuridico/amministrativo della medesima sezione.

L'incontro ha subito suscitato l'interesse dei ragazzi che hanno potuto arricchirsi di molte informazioni relative alle buone pratiche da tenere nella gestione degli animali d'affezione, specie nelle relazioni domestiche con cani e gatti, nonché agli aspetti pratici del volontariato finalizzato alla tutela del benessere degli animali.

Non sono mancati momenti di riflessione comune e confronto su temi quali, ad esempio, il maltrattamento degli animali, anche come campanello di allarme per i maltrattamenti nei confronti di donne, bambini e soggetti deboli; argomento particolarmente caro ai nostri volontari, che hanno preannunciato iniziative volte ad approfondire il delicatissimo tema.

Inoltre, sono state proiettate alcune slide sull'importanza dell'adozione consapevole degli animali, su come prepararsi all'arrivo di un cane o di un gatto in famiglia e su come rapportarsi correttamente agli stessi.

A completare l'interessante pomeriggio, i ragazzi hanno potuto guardare alcune delle campagne di sensibilizzazione dell'E.N.P.A., sia nazionali che locali, e, infine, si sono confrontati con i relatori e i docenti presenti sull'importanza del volontariato e del contributo che ciascun cittadino può dare per costruire una società migliore ed esorcizzare i mali che affliggono la collettività.

I volontari della Sezione di Barletta dell'E.N.P.A. ringraziano i Dirigenti Scolastici, come la Prof.ssa Rosanna DIVICCARO, e gli insegnanti come la Prof.ssa Anna Deluca, che mostra grande attenzione al tema del volontariato e cercano di innescare il senso civico dei ragazzi portando in qualche modo il volontariato a scuola.

Sono questi i "semi" che ci piace piantare per coltivare un futuro di impegno civico, solidarietà, inclusione e condivisione di buone pratiche.