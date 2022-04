Si laurea a Verona con una tesi sui più fragili di Barletta

Da Barletta all’Università di Verona per una tesi di laurea sul rapporto tra la pubblica amministrazione ed enti del terzo settore della città della Disfida. La neo dottoressa barlettana Francesca Amorotti ha deciso di terminare i suoi studi dedicando il suo ultimo percorso accademico a due progetti di cooperazione riguardanti le fasce più deboli della comunità.

Se la prima analisi ha riguardato le forme di coabitazione sociale, il secondo ha interessato le truffe agli anziani. Un percorso, quello della dottoressa, in stretta collaborazione con l’Ambulatorio Popolare di Barletta e il suo presidente Cosimo Matteucci.

«Così come previsto dalle leggi – ha spiegato la Amorotti - il progetto pilota di coabitazione sociale ha l’obiettivo di contrastare fenomeni di marginalità sociale e prevede la destinazione di 250mila euro ai comuni capoluogo di provincia». «Nello specifico – ha aggiunto – il progetto del comune di Barletta è stato finanziato per oltre 21mila euro con durata pari a dodici mesi e ha l'obiettivo di migliorare gli interventi di inclusione sociale delle persone in condizioni di particolare disagio a causa della perduta autonomia abitativa».

Nonostante il continuo supporto dell’Ambulatorio Popolare, l’iniziativa ha dovuto scontrarsi con alcune difficoltà riguardanti gli immobili, che hanno reso il progetto ancora in fase preparatoria.

Maggiore fortuna, invece, ha avuto il secondo progetto a cui si è dedicata la neo-dottoressa. Grazie alla cooperazione tra il Comune di Barletta e l’Ambulatorio Popolare, infatti, sono stati realizzati eventi di sensibilizzazione contro le truffe anziani: a tale fine sono stati stanziati 2 milioni di euro per 50 comuni capoluogo di provincia. “L’apparenza inganna”, questo il nome della campagna, ha permesso, mediante incontri avvenuti negli ultimi mesi del 2021, di educare gli anziani e le loro famiglie sul tema delle truffe mediante eventi, pubblicità sui mezzi di trasporto e distribuzione capillare sul territorio cittadino di volantini.

«Grazie alla stesura della mia tesi – ha sottolineato la neo dottoressa – ho toccato con mano determinate esigenze della parte più fragile della nostra città. La mia esperienza è stata apprezzata anche dalla commissione di Verona, che a fine discussione si è complimentata per la realtà da me rappresentata».

La Amorotti, ora laureata magistrale in “Economia e legislazione d’Impresa” non ha dubbi sul suo futuro: «La mia intenzione è continuare a lavorare a sostegno dei più fragili».