In scena fino a domenica al Teatro Curci "Ditegli sempre di sì" di Edoardo De Filippo

Una rappresentazione che esplora i meandri della mente umana tra “normalità” e “pazzia”. Dove finisce la rappresentazione teatrale e dove inizia la realtà; cosa succede quando un individuo prende per buono ogni esternazione trasformando ogni testuale parola in un frantendimento?

"Ditegli sempre di sì" è una vivace farsa di Eduardo De Filippo datata 1932 che racconta le vicende di Michele Murri (Gianfelice Imparato) rientrato a casa, dopo un anno trascorso in manicomio, che sarà ospitato a casa della sorella vedova Teresa (Carolina Rosi). In realtà l'equilibrio di Michele è molto fragile. Egli stesso, infatti, lo individua nella capacità di seguire il filo logico contenuto nei discorsi. Purtroppo la ritrovata normalità lo lascia esposto a tutti gli usi del linguaggio che si discostano dall’immediata aderenza delle parole alla realtà. Nell'incontrare amici e conoscenti, Michele cerca di risolvere a modo suo quelle che, nella sua follia, considera come stranezze. La fissazione di Michele è quella di far corrispondere alle parole il loro significato letterale ed il suo leit-motiv è «se c'è la parola adatta, perché non la dobbiamo usarla?» Merita una segnalazione più che positiva la prova di Edoardo Sorgente bravissimo nel ruolo di Luigi Strada giovane studente spiantato, poeta e attore dilettante. Egli conquista da subito le simpatie del pubblico in sala che sfociano in applausi a scena aperta durante la declamazione della poesia Ora mistica vera rivelazione di questo allestimento.

Sul palco una scenografia spoglia ma che eccelle nel sovrapporre con lo spostamento di piccoli dettagli un ambiente ospedaliero ad uno sobriamente domestico.

Alla fine dello spettacolo, applauditissimo dal pubblico del teatro Curci tra equivoci e fraintendimenti ci si chiede: chi è il vero pazzo? E qual è la vera realtà?