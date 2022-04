L'appello dell'Ambulatorio Popolare: «Doniamo piante e fiori a piazza Plebiscito»

«I lavori di manutenzione della Piazza Plebiscito sono quotidiani: zappettatura, irrigazione, concimazione e semina. Sono attività di volontariato e ogni spesa è finanziata dalla nostra cassa sociale, che come è noto non beneficia di contributi comunali ed è alimentata solo dalle donazioni dei privati e dalle quote versate dai soci. Pertanto eccoci ancora a voi, come sempre, a chiedere il vostro aiuto, il nostro sostegno, la vostra partecipazione». Questo l'appello dell'Ambulatorio Popolare di Barletta.

«Chiunque fosse in possesso di piante (tranne piante grasse con spine), anche in talea, e volesse farne donazione alle aiuole di Piazza Plebiscito può contattare il nostro centralino dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 21:00, ad uno dei seguenti numeri di telefono per fissare un appuntamento, verremmo a prenderle noi:

- 3387377937

- 3288459791

- 3476569576

- 3498239695

Si può concordare un appuntamento anche per consegnarle personalmente presso la nostra sede in Piazza Plebiscito n. 16, o per metterle insieme a dimora nelle aiuole.Questo appello è rivolto anche ai florovivaisti, coltivatori e commercianti di piante e fiori».