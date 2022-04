Non c'è pace neanche dopo la morte: a Barletta bara in un magazzino

Non solo vita terrena: a Barletta anche quella post mortem sembra riservare sorprese. Al dolore di aver perso per sempre la propria madre, al barlettano Roberto Gambarrota si è aggiunta la beffa di aver visto la bara della sua defunta mamma 'conservata' in qualcosa di simile a un magazzino.

A raccontare la racappricciante storia il figlio stesso, che ha visto che sua madre Michela, deceduta il 1 aprile a causa di un male incurabile ma classificata come caso Covid, sia stata collocata in una stanza del cimitero che non ha nulla a che vedere con dei luoghi appropriati per i defunti. Alla tristezza per la perdita della mamma, dunque, Roberto e i suoi familiari hanno dovuto aggiungere la sofferenza di dirle addio all'interno di una camera definita "una bottega degli orrori".

Il feretro di sua madre, come dimostrato dalle foto, è stato 'sistemato' in una stanza con ferraglie, una vecchia bicicletta abbandonata, una ruota di camion, stracci e tantissimi altri materiali poco consoni per un ultimo saluto.

La denuncia di Roberto e della sua famiglia, come dichiarato dallo stesso Roberto, intende essere da monito affinché chi di dovere possa muoversi per evitare che queste spiacevoli situazioni si ripetano. Il dito è puntato principalmente contro tutti coloro che hanno la responsabilità dei servizi cimiteriali.

Dopotutto, tutti si meritano un degno saluto, che si tratti di defunti per Covid o non.