170° anniversario Polizia di Stato, chiusura mattutina del castello

È stata programmata nella Piazza d’Armi del Castello di Barletta, martedì 12 Aprile 2022, la cerimonia provinciale per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Per consentire la manifestazione, in tale data lo storico immobile sarà chiuso al pubblico per l’intera mattina. Per lo stesso motivo, al fine di disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nelle vie perimetrali del Castello, l’Ufficio Traffico (Settore Servizi di Vigilanza) ha emanato un’ordinanza dirigenziale con la quale si dispone, nelle giornate dell’11 e del 12 Aprile prossimo, l’istituzione dei divieti di sosta con rimozione dei veicoli, rispettivamente, dalle ore 8 alle 13 su via Carlo V D’Asburgo e piazza Castello, e dalle ore 7 alle 14 su via Carlo V D’Asburgo, piazza Castello e via Mura San Cataldo.

Limitatamente al giorno 12 sarà in vigore un divieto di transito sulle strade indicate, esteso a quelle comprese nel perimetro o che servono per l’immissione sulle stesse. Il provvedimento dell’Ente civico è consultabile sul sito internet

www.comune.barletta.bt.it.