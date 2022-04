Mario Albanese nuovo segretario generale Filt Cgil Puglia

Mario Albanese, 61 anni, è stato eletto all’unanimità segretario generale della Filt Cgil di Foggia e Barletta – Andria – Trani dall’Assemblea generale del sindacato che si è riunita il 5 aprile presso la Camera del lavoro del capoluogo Dauno. Albanese succede al barlettano Ruggero Dinoia che lascia la guida della categoria dei trasporti dopo due mandati. Erano presenti al voto Giuseppe Guagnano, segretario generale Filt Cgil Puglia, Maurizio Carmeno, segretario generale della Cgil di Foggia e Michele Valente, segretario generale Cgil Bat.

Albanese è nato a Manfredonia il 24 maggio 1961, a 23 anni è stato assunto nell’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato con la qualifica di macchinista, mansione che svolge ancora oggi. È iscritto alla Filt dal 1985. Dal 1999 ha iniziato a frequentare più assiduamente la sede della Filt con la segreteria capitanata da Luigi Vinciguerra; nel 2002 si è candidato alle elezioni delle Rsu per la Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia, cominciando il suo ruolo nella rappresentanza sindacale dall’anno successivo subentrando ad un collega andato in pensione. Nel 2005 è entrato a far parte del coordinamento della Camera del Lavoro di Manfredonia come rappresentante della Filt di comprensorio. Nel febbraio del 2012 è stato eletto nella segreteria provinciale con delega al trasporto ferroviario ed al comparto marittimi e portuali, carica mantenuta fino a fine mandato nel 2020. Nel 2019 viene affidata ad Albanese la guida del Dipartimento Regionale che si occupa delle Aziende del Gruppo FS e cioè di Trenitalia, Mercitalia Rail, MIST e Ferservizi, incarico ancora rivestito.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno eletto alla guida della Filt delle due province di Foggia e Bat per la fiducia che mi hanno riposto in me, il mio lavora continua con sempre maggior impegno nell’ottica del miglioramento delle condizioni dei lavoratori dei settori che la categoria rappresenta. Garantire un’occupazione di qualità agli addetti significa anche assicurare il miglior servizio possibile all’utenza”, commenta il neo segretario generale della Filt Cgil Foggia-Bat, Mario Albanese.

Gli auguri di buon lavoro ad Albanese e alla sua segreteria dai due segretari generali confederali di Foggia e Bat, Maurizio Carmeno e Michele Valente.