“New dimension of sounds”, primo appuntamento con il progetto del "Casardi"

Primo appuntamento del progetto “New dimension of sounds” finanziato dal ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, è il prossimo 13 Aprile presso il Saint Patrick Jazz Club a Barletta, location ben nota ai cultori della musica jazz in città. L’iniziativa, sostenuta dalla Dirigente Scolastica del liceo "Casardi" Serafina M. S. Ardito, è nata da una forte volontà di mettere i propri studenti a contatto con le realtà esistenti all’esterno del mondo scolastico, a dimostrazione di quanto importante sia, per le istituzioni scolastiche, l’apporto e l’utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione.

Esperienza unica quella del “New dimension of sounds” DAY, del prossimo 13 aprile dove si esibiranno i corsisti dei moduli di “Songwriting” e “Canto Pop”, tenuti dal docente esperto Prof. Mannarini Lorenzo ed i corsisti del modulo “Composizione di musica applicata alle immagini, la colonna sonora” tenuto dal docente esperto prof. Terracciano Carmine, moduli coadiuvati dai docenti tutor prof. Carbonara Ylenia, Musti Maria, Valerio Marco.

Molte le risorse umane impegnate nel dar vita a questo progetto, dai già citati docenti esperti e tutor, alle figure di grande supporto del Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.ssa Dicuonzo Anna, alla docente vicaria prof.ssa Dominga Ruta e al secondo collaboratore di dirigenza e referente per i pcto prof.ssa Emilia Cosentino, , alla collaboratrice tecnica Giusy Riggio, alla coordinatrice del progetto prof.ssa Sasso Maria, coordinati in maniera esemplare dalla Dirigente Scolastica Serafina M.S. Ardito.

L’appuntamento è dunque per mercoledì 13 Aprile alle ore 19.30 presso il Saint Patrick jazz club, in corso Garibaldi n. 133 a Barletta. La dirigente Scolastica Serafina M.S. Ardito sottolinea che “le varie attività che il Liceo Musicale Casardi realizzerà in seno al Progetto New Dimension of Sounds, tenderanno, così come sottolineato dall’Unesco, a riconoscere il jazz come un mezzo per sviluppare e aumentare gli scambi interculturali e la comprensione tra le culture ai fini della reciproca comprensione e tolleranza, necessità tanto sentita ed auspicata in questo particolare momento storico.