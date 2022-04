A Barletta un dialogo sulla cultura russa e ucraina nelle emozioni di guerra

"Forse tu non sai". È il titolo dell'incontro che si svolgerà martedi 12 Aprile alle ore 10 presso l'Istituto Archimede di Barletta, per iniziativa della Fondazione Epasss - Ente provinciale Acli Servizi Socio Sanitari- rete di Barletta Asl Bat, con la stessa Istituzione scolastica e patrocinio Comune di Barletta. Un incontro/confronto in cui lo psicoterapeuta dott. Saverio Costantino dialogherà con il professor Marco Caratozzolo,docente di Lingua e Letteratura russa nell'Università di Bari. Introduce la professoressa Anna Ventafridda, Dirigente Archimede lpsia Barletta.

«Si dialogherà insieme sulla cultura russa e sulle emozioni che evocano eventi nefasti come una guerra, vissuta da tutti noi in modo intenso, ma diverso. Discuterne non cambia ciò che stiamo vivendo a distanza, ma aiuta a capire e a sentirci più vicini a chi in questo momento vive un dramma» raccontano gli organizzatori dell'iniziativa..



Sarà possibile connettersi su piattaforma meet al seguente link: meet.google.com/osg-cqis-op