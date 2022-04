Stadio Puttilli, oggi viene consegnato l'impianto alla città

«È innegabile che sette anni siano stati troppi per portare a compimento la riqualificazione dello stadio comunale "Cosimo Puttilli" di Barletta; ma è altrettanto inconfutabile che negli ultimi 4 anni, quelli dell'Amministrazione Cannito, l'iter abbia scontato tutti i passaggi più significativi che hanno consentito oggi di essere a un passo dal traguardo, nonostante quasi due anni di stop imposti dalla pandemia, a partire dall'incontro da me promosso a luglio 2018 fra la presidenza del CONI e l'allora sindaco di Barletta Mino Cannito affinché il CONI si facesse carico degli interventi». A parlare è il senatore Dario Damiani.

«Adesso - ha aggiunto - manca davvero l'ultimo metro, di competenza dell'Amministrazione, ovvero del commissario straordinario: per oggi 7 aprile alle ore 12 è prevista la riconsegna formale dell'impianto da Sport e Salute alla città, mentre per il 12 aprile è stato fissato un sopralluogo per una dimostrazione di utilizzo. Ottenuta la riconsegna, l'Amministrazione può già attivarsi per la richiesta di agibilità presso la Prefettura».