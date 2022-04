"Sorriso Rai Cinema Channel", in gara il corto del barlettano Francesco Delvecchio

Francesco Emanuele Delvecchio, giovane regista barlettano, e il suo cortometraggio "Apnea" rappresenteranno la Puglia per il premio "Sorriso Rai Cinema Channel" durante il Festival internazionale “Tulipani di Seta Nera”, galà che si terrà a Roma tra il 5 e l'8 maggio.

Il lavoro del 32enne di Barletta è tra le 60 opere selezionate ed è l'unico cortometraggio di produzione pugliese. "Apnea", dopo aver riscontrato un grande interesse mediatico, sarà ora pronto per conquistare la giuria romana. Attraverso gli occhi di Luca (interpretato dall'attore biscegliese Fabio Salerno), durante il corto sono raccontate le incertezze e le problematiche di un imprenditore, che, a causa di una crisi del lavoro durante il lockdown, si trova costretto a fare i conti con se stesso e con i suoi fantasmi del passato.

«Mi interessava - ha spiegato il regista - raccontare la perdita della rotta, il destino in solitaria, mettere a nudo l’apparenza scuotendola e andando ad indagare un uomo affranto , lasciato in balìa di se stesso senza quelle risposte che tardavano ad arrivare». «La storia - ha proseguito - è interamente girata e ambientata in Puglia grazie al patrocinio del Club Cultura Confindustria Puglia per le imprese Bari e Bat , Confesercenti Bat e La lega navale di Manfredonia».

Un racconto, quello di Apnea, che tra eloquente quiete contrapposta a sensazioni di soffocamento, in soli 8 minuti riesce a colpire nel segno: il piccolo film pone l'accento su tutte quelle vite spezzate nel silenzio, accendendo i riflettori non sul senso della perdita, ma sulla lotta per la vita. Vita, quella del protagonista Luca, a cui l'imprenditore si aggrappa sempre, nonostante tutto.

La lentezza delle vite di ciascuno di noi è perfettamente ripresa dalla cinepresa: l'attenta regia del barlettano è riuscita a trasmettere la dicotomia tra bene e male, vita e morte, routine e abitudini. Il successo della sua opera, dopotutto, è da ritrovare proprio nella bravura di raccontare tutto in poco tempo.

Francesco E. Delvecchio, dopotutto, è un veterano dietro la cinepresa: già lo scorso anno ha vinto il premio come miglior film italiano al GeofF di Cittadella in Veneto con un Docufilm sulla plastica nei mari e riqualificazione dell'ambiente, dal titolo "Rivoluzione Gentile".

Lui stesso è ora pronto per la prossima (imminente sfida). «È indubbiamente una grandissima soddisfazione e un grande onore accedere a questa selezione con questo mio lavoro - ha dichiarato in merito al "Sorriso Rai Cinema Channel"». «Sentivo - ha aggiunto - l’esigenza di raccontare uno spaccato della nostra storia contemporanea che in qualche maniera accomuna la nostra esistenza di fronte alle incertezze, le ansie e le già lese fragilità e virtù del nostro essere rispetto al vivere la vita».