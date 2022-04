Niente più schermi e problemi di connessione: dopo mesi di stop sono tornate le lauree in presenza anche al Polo Universitario di Barletta, sede decentrata dell'Università degli Studi di Foggia. Tra i dottorandi, durante la prima sessione di laurea in presenza, anche uil giovane barlettano Gaetano Fiore, che si è laureato in infermieristica con 110 e lode.

Il neo dottor Fiore ha discusso la sua tesi su un caso clinico di "peritonite nella dialisi peritoneale e insolvenza nella cura olistica del rene" davanti alla commissione presieduta dalla prof.ssa Flavia Indrio.

A mostrarsi entusiasti per il ritorno dietro la cattedra anche i professori. «Siamo tutti contenti della ripresa delle sessioni di laurea in presenza - ha affermato la prof.ssa Flavia Indrio, presidente del Corso di Laurea in Infermieristica e presidente della odierna commissione di laurea – la Laurea in infermieristica offre grandi opportunità di realizzazione professionale e ci auguriamo che possa essere scelta con sempre maggiore consapevolezza».

Da eco alla collega il sostituto rappresentante del MIUR e presidente del Corso in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, prof. Giuseppe Gugliemi: «Sbloccando finalmente le lezioni in presenza anche la vita universitaria assume un altro significato. Stiamo facendo un grande lavoro qui a Barletta:tutti gli iscritti al Corso sono stati già opzionati dalle varie strutture del territorio, a dimostrazione della grande richiesta che c'è delle professioni sanitarie con una prospettiva certa di lavoro per tanti giovani».



«Sono davvero felice di aver raggiunto questo traguardo – ha concluso emozionato il neo dott. Fiore - ed anche contento perché la sessione di laurea si è svolta alla presenza dei miei amici e familiari. Spero di poter professionalmente mettere in pratica gli insegnamenti acquisiti qui a Barletta e ringrazio di cuore il prof. Massaro, relatore della mia tesi, e tutta la commissione di laurea».