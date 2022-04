"La mia vita nell’arte-storia di un uomo qualunque", al Fantàsia l'attore barlettano Piazzolla

Il sipario del Teatro Fantàsia si apre per il secondo spettacolo previsto per la rassegna “Nuvole sparse”. Questo sabato 9 alle 21:00 e domenica 10 aprile alle 18:30 torna in scena a festeggiare il suo decimo compleanno “La mia vita nell’arte- storia di un uomo qualunque” spettacolo di e con Alessandro Piazzolla, direttore artistico del Teatro Fantàsia, con sede in via Imbriani 144 a Barletta.

Un uomo qualunque vive in una società nei confronti della quale non prova altro che disprezzo ma, come immerso in sabbie mobili, si nutre dalla sua stessa fogna una volta che perde il lavoro ed è costretto a reinventarsi per sopravvivere. Quello che potrebbe essere il punto più basso della vita di un qualunque uomo, diventa per il protagonista punto di svolta ed inizia così un lungo percorso alla ricerca di quel fuoco che arde dentro sé: l’arte.

In questo becero ambiente, vuole diventare l’eroe dei suoi tempi attraverso la costruzione di opere che possano soddisfare la sua fame di successo e, come meticoloso studente, analizza il modo di far arte e di vivere di pittori, scultori ma anche poeti, scrittori, fotografi traendone ispirazione. Ossessionato dalla ricerca del bello, vive l’arte come fosse l’unica aria che riesca a mantenerlo in vita e a dominarlo, una forza alla quale non si può opporre. Finalmente libero, scarcera il suo passato e vuole che la sua passione sia sotto gli occhi di tutti, vuole approvazione, vuole la standing ovation di tutta la società.

Con un testo atroce e dissacrante e una sola sedia sul palco, l’attore cattura nella sua rete lo spettatore che non riesce a svincolarsi da questo gioco rendendosi conto di come cada su di esso la più grande delle responsabilità: il giudizio. Cala il sipario, è rosso.

La rassegna del Teatro Fantàsia continua il 23 e 24 aprile con "Spedizioni Don Chisciotte" con Nicola Calabrese e Alessandro Piazzolla, un dialogo divertente, con una seria morale, che ricostruisce le vicende del classico Don Chisciotte della Mancia.

Infine, ultimo appuntamento il 7 e 8 maggio, con "Attimi sospesi" con Rosa Dicuonzo, Colomba Distaso, Antonella Procida e Tina Tupputi. Quattro monologhi di donne che hanno avuto il coraggio di rappresentare sé stesse e le conseguenze di essere donne.

I prezzi dei biglietti sono economicamente accessibili a tutto il pubblico, rispetto alla realtà comunale già esistente. Il costo del biglietto intero è di 12 euro; biglietto ridotto 10 euro (se acquistato entro il martedì sera dello spettacolo).

Il Teatro Fantàsia invita la cittadinanza a divulgare e prenotare gli spettacoli presenti nella rassegna "Nuvole sparse" per iniziare a sostenere la cultura barlettana, spesso dimenticata. Tutte le informazioni si possono richiedere telefonicamente al 340 3310937 o direttamente nella sede in via Imbriani 144, a Barletta.