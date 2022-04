Giornata del mare e della cultura marinara, appuntamenti anche a Barletta

La Direzione scolastica e la Guardia costiera della Regione Puglia in occasione della “Giornata nazionale del mare e della cultura marinara” istituita nel 2017, hanno promosso una serie di iniziative intese a promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa educativa e scientifica oltre che economica e ricreativa.

Le iniziative sono volte a diffondere la conoscenza del mare e del patrimonio costiero, nella consapevolezza che la scuola è il miglior veicolo per educare i giovani e stimolare i cittadini ad una maggiore e meglio percepita coscienza civica di tutelare il mare. Risorsa preziosa anche per la nostra provincia che ne caratterizza costumi, tradizioni, vita sociale ed economica.

Una serie di eventi che si avvale di competenze, strutture e tecnologie che consentono anche il contemperamento dei limiti imposti dalle contingenze (covid, sicurezza degli studenti, esigenze didattiche, etc.) che vede l’adesione di molti istituti scolastici. L’entusiastica adesione delle organizzazioni di riferimento per il settore marittimo, ha indotto gli organizzatori ad estendere le attività ad un arco temporale settimanale, dando vita alla “Settimana blu” (4 – 11 Aprile) che si concluderà in coincidenza con la ricorrente Giornata nazionale del Mare.

La Settimana blu-Giornata del Mare nei Comuni rivieraschi della Provincia BAT, la cui costa rientra nella giurisdizione della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Barletta, vedrà la partecipazione di numerose classi di studenti e si svolgerà, nella città di Barletta, secondo il seguente programma:

11 Aprile 2022 - BARLETTA

La Settimana blu si concluderà a Barletta, nella ricorrenza della Giornata nazionale del Mare e della Cultura Marinara, dove una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” e dell’Istituto Comprensivo “M. D’Azeglio – G. De Nittis” di Barletta, verranno accolti presso la sede della Lega Navale Italiana-Sez. di Barletta dal Commissario straordinario del Comune di Barletta, dal Presidente della LNI e dal Comandante della Capitaneria di porto di Barletta, che interverranno con brevi allocuzioni aventi ad oggetto il significato dell’istituita Giornata del Mare. A seguire si terrà una breve conferenza su tematiche di carattere marittimo-ambientale tenuta da un Ufficiale della Guardia Costiera di Barletta e da un biologo del Centro di recupero tartarughe di Molfetta. Un socio del Gruppo barlettano dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia offrirà un racconto storico attinente a vicende di mare.

A seguire, è prevista la presentazione di una tela commemorativa, realizzata a cura dell’artista locale Borgiac, che verrà donata al sodalizio, e la distribuzione di copia del bozzetto agli alunni per dar loro la possibilità di dipingerlo e poter partecipare ad un concorso dal titolo “Dipingi tu il mare” le cui modalità, sede e data, saranno concordate con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche. Al termine si terrà un’attività dimostrativa di salvataggio in mare con impiego di uomini e mezzi della Società Nazionale di Salvamento e la visita alla sezione sportiva di canottaggio della LNI dove verranno illustrati gli sport acquatici organizzati dal sodalizio. L’incontro si chiude con il rilascio in mare di una tartaruga caretta-caretta visibile da remoto presso la sala conferenze del sodalizio.