AVIS, donazione straordinaria di interforze in piazza a Barletta

L’AVIS Comunale Barletta OdV, in collaborazione con la Prefettura BAT e le sedi locali di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Esercito Italiano, Vigili del Fuoco e Polizia locale, Mercoledì 6 Aprile 2022 dalle ore 08.00 alle ore 11.00 nel piazzale antistante al Rivellino del Castello Svevo di Barletta hanno inteso organizzare una donazione straordinaria di sangue in autoemoteca con la partecipazione del personale del Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Barletta della ASL BT.

In tale occasione le Istituzioni militari e civili aderenti all’iniziativa hanno promosso la cultura del dono del sangue all’interno della propria struttura ed hanno individuato alcuni componenti del proprio organico rendendoli disponibili ad effettuare nel rispetto della normativa anti Covid, una libera e volontaria donazione di sangue.

Donare il sangue è importante anche e soprattutto in questo momento. Il bisogno di sangue non si ferma mai: ogni giorno 1.800 persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere. La donazione è un gesto responsabile che può essere compiuto solo se in buona salute.

Nonostante il Coronavirus l’appello che AVIS fa è chiaro: “Forza vieni a donare” e le Istituzione militari e civili hanno raccolto appieno il messaggio.