Conoscere l’autismo con la psicoterapeuta e analista comportamentale BCBA Maria Graziano

Il termine autismo, soprattutto in occasione della giornata mondiale sulla sua consapevolezza, è sulla bocca di tutti. Questi, però, non sempre sono informati correttamente su questa condizione, su come si individua e su come si impara a conviverci.

Proprio per far luce sul termine, BarlettaLive ha intervistato la psicoterapeuta e analista comportamentale certificata BCBA Maria Graziano, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale dell'Associazione "Dalla luna. Professionisti per l'Autismo". L’augurio è che le giuste informazioni possano aiutare a normalizzare un comportamento che è tale non soltanto il 2 aprile, ma ogni giorno dell’anno.

Cosa si intende per autismo?

«L'autismo viene definito dal DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) un disturbo del neurosviluppo infantile che ha esordio nei primi tre anni di vita e che è caratterizzato clinicamente da un deficit persistente nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale, dalla presenza di pattern di comportamento con interessi e attività ristrette e stereotipate con sintomi che sono presenti dalla prima infanzia.

A noi, però, piace pensare all’autismo come una condizione: all’interno del DSM si parla adesso anche di variante normale, nella quale rientrano delle persone che condividono le caratteristiche sintomatologiche che rientrano in queste aree (quindi la presenza di interessi ristretti e stereotipati o difficoltà nella comunicazione) che però hanno un funzionamento cognitivo assolutamente nella norma o superiore alla norma e i cui interessi riguardano alcuni argomenti altamente specifici ma di interesse comune. Ricordiamoci di alcune persone famose con Asperger come ad esempio Woody Allen o Mark Zuckerberg: si tratta di persone che hanno approfondito i loro interessi in questo ambito e che sono diventati poi dei luminari nel loro campo».

Quali sono i segnali dell’autismo e come si riconosce un bambino autistico?

«Innanzitutto inizio col dire che purtroppo la maggior parte dei bambini riceve la diagnosi intorno ai quattro anni e alcune volte la diagnosi viene formulata dopo due anni da quando i genitori hanno iniziato a cercare aiuto. Questo dipende sia perché a volte c'è una mancanza di esperienza da parte dei genitori, sia perché gli stessi banalizzano i primi segnali o pensano che il figlio abbia soltanto un ritardo nell’acquisizione di alcune competenze e sia perché ci sono alcuni strumenti diagnostici che non sono adatti alla più tenera età.

Nonostante la diagnosi di autismo si possa formulare a partire dai tre anni del bambino, ci sono comunque dei segnali chiamati red flag (bandiere rosse): questi ci dicono che il bambino potrebbe sviluppare una sintomatologia autistica.

I segni dominanti ad un anno riguardano la povertà del contatto oculare, una quantità limitata di sorrisi sociali e la presenza di mimiche facciali che sono poco espressive. Intorno ai due anni, invece, alcuni segnali dominanti riguardano la povertà del contatto, un limitato valore espressivo delle manifestazioni emotive, la presenza di stereotipie motorie e/o e un’attenzione piuttosto labile. Alcuni esempi calzanti possono essere la mancanza di reazione ad una frase semplice e neutra alla quale il bambino potrebbe non manifestare alcuna. Sempre intorno ai due anni, un altro aspetto riguardante la comunicazione sociale è l'incapacità del bambino nel non sollecitare e dirigere l'attenzione dell'adulto. A tre anni, invece, ci sono cinque segnali che vanno a discriminare l'autismo: l'attenzione all’enunciato neutro, la mancanza del gesto indicativo per esprimere interesse, la presenza di manierismi motori, l’utilizzo della mano di un'altra persona come strumento e l'assenza dell’utilizzo spontaneo e regolare di parole significative ad eccezione di mamma e papà.

Tutti i segnali dominanti, dunque, riguardano tre aree: quella della comunicazione, quella della socialità e quella del comportamento».

È vero che è possibile ridurre la nascita di bambini affetti da autismo già in gravidanza? Se sì, come?

«Non ci sono evidenze scientifiche che permettono di diagnosticare e di rilevare i segnali precoci dell'autismo già all’interno del feto. Ricordiamoci che attualmente la diagnosi di autismo è su base comportamentale quindi può essere effettuata da professionisti esperti nel settore come neuropsichiatri infantili o psicologi psicoterapeuti specializzati nell'ambito. Questi specialisti osservano il comportamento del bambino e vanno a rilevare la presenza o meno di comportamenti associati al quadro sintomatologico dell’autismo (quindi le aree che dicevamo prima: quella sociale, quella comunicativa e quella legata alla presenza di interessi stereotipati). Non ci sono ancora evidenze circa la possibilità di rilevare alcuni geni coinvolti: probabilmente ci può essere una componente genetica ma non è ancora stata rilevata con esattezza. Questo spiega perché durante le indagini genetiche non si riesca a individuare nulla di anomalo».

Come si possono trattare i sintomi e i disturbi associati all’autismo?

«Quello che noi facciamo è un intervento di tipo abilitativo e consiste nell'andare a insegnare le abilità deficitarie o carenti di ogni singola persona. La finalità, ovviamente, è quella di andare a migliorare la qualità della vita della persona con autismo e anche della sua famiglia.

Per prima cosa conduciamo una valutazione funzionale iniziale dello studente: andiamo a fare delle prove strutturate e semi strutturate e questo ci permette di andare a individuare quelle che sono appunto le abilità carenti che diventeranno poi i target degli obiettivi dell'intervento. Lo psicoterapeuta e analista comportamentale andrà a scrivere un programma di intervento individualizzato in cui verranno poi descritte le modalità di intervento sulle quali si andrà a lavorare in maniera sistematica fino al loro completo raggiungimento. Per far questo ci avvaliamo di una scienza che si chiama ABA (acronimo di Applied Behavioral Analysis, in italiano analisi del comportamento applicata), che è una scienza che ci permette di modificare i comportamenti di qualsiasi essere vivente. Modificare i comportamenti vuol dire insegnare abilità adattive e diminuire eventuali comportamenti problematici.

L'intervento, come dicevo prima, è individualizzato e quindi gli obiettivi vengono selezionati in maniera esclusiva per ogni persona proprio perché come ognuno di noi è diverso dall’altro, anche ogni persona con autismo lo è. Per questo con alcuni bambini si andrà a lavorare maggiormente sull'area legata alla comunicazione (insegnargli a fare delle richieste o a rispondere a delle domande o a seguire delle istruzioni); con altri bambini magari si andrà a lavorare maggiormente sulle abilità di autonomia (insegnando loro a lavarsi le mani o a farsi una doccia); con i ragazzi più grandi si potrà lavorare anche su abilità più avanzate (come fare la spesa, attraversare la strada o prendere un mezzo pubblico).

Con un intervento condotto in maniera in maniera sistematica e coerente, sicuramente lo studente impara nuove abilità adattive che possono aiutarlo nella vita di tutti i giorni.

Concludo dicendo che è importante che ci sia una certa coerenza educativa e che l'intervento sia condotto non soltanto nell'ambiente terapeutico dei professionisti ma che siano coinvolte anche tutte le altre figure che ruotano attorno al bambino per far sì che le abilità vengano contestualizzate in tutti i contesti di vita».