UNCI BAT, elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione

Il 26 marzo 2022, si sono svolte, presso la sede provinciale Barletta Andria Trani dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia (U.N.C.I.), le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il sodalizio conta oltre 60 iscritti, di cui fanno parte, nel segno della solidarietà, colleganza e spirito di servizio, rappresentanti della Società civile.

Al termine delle operazioni di scrutinio, in un clima di serena giovialità e partecipazione sono stati eletti: il Cav. Michele Grimaldi, il Comm.Vito Dibitonto, il Cav. Riccardo Di Matteo, il Cav. Carlo Zanada ed il Sig. Giacomo Basile.

Inoltre il Cav. Michele Grimaldi è stato eletto Consigliere in seno al Consiglio nazionale dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia e il Cav. Santa Scommegna Responsabile Donne provinciale.

Il successivo 31 marzo si è provveduto al rinnovo delle cariche elettive in seno al Consiglio direttivo U.N.C.I. BAT che ha visto la conferma per il quadriennio 2022/2025, quale Presidente, del Cav. Michele Grimaldi e le nomine del Commendatore Vito Dibitonto a Vice Presidente e Responsabile dei rapporti con Istituzioni ed Enti, del Cav. Riccardo Di Matteo a Segretario sezionale e del Cav. Carlo Zanada ad Amministratore.

Nel corso del primo mandato, appena concluso, il Cav. Michele Grimaldi, nel suo ruolo di Presidente con l’intero direttivo provinciale ha cercato, tra non poche difficoltà, di perseguire le finalità dell’Associazione che si prefigge di favorire l’incontro e la conoscenza tra persone accomunate dagli stessi valori, al fine di dare concretezza agli ideali e ai principi cui i Cavalieri s’ispirano e di offrire, attraverso l’impegno nel sociale, una reale e tangibile continuità delle motivazioni che, a suo tempo, hanno dato origine alla concessione dell’onorificenza, oltre a tutelare il rispetto delle Istituzioni e a tramandare la sua alta funzione morale.

L’impegno nel sociale della Sezione Provinciale dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia Barletta Andria Trani, in questo primissimo scorcio di attività sul territorio, si è concretizzato in un aiuto concreto alle comunità della Provincia.

Infatti, in poco più di un anno e mezzo dalla sua istituzione la Sezione provinciale dell’U.N.C.I. BAT, ha organizzato importanti iniziative che è stato possibile sostenere grazie al fondamentale aiuto di aziende e privati del territorio. Si è data una mano alle famiglie in grave disagio economico, con la consegna di pacchi di generi alimentari di prima necessità.

Chi, come i componenti dell’Associazione è, per diversi motivi, a contatto stretto con la sofferenza, non rimane indifferente alle difficoltà di coloro i quali, a causa dell’emergenza sanitaria diventata emergenza economica, non ha più modo di dar da mangiare alla propria famiglia. Ecco perché l’UNCI Barletta Andria Trani non ha fatto mancare il suo contributo, dimostrando di essere pronta nell’aiutare chi si trova a vivere in uno stato di necessità e di bisogno.

Le iniziative più significative messe in campo dalla Sezione Provinciale Barletta Andria Trani hanno privilegiato, inizialmente, i tre capoluoghi di provincia.

Si è cominciato con l’assegnazione del Premio Bontà 2021, istituito dall’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia per valorizzare le persone e le realtà associative che si impegnano nel volontariato e nella solidarietà, a sostegno dei più fragili e della comunità. In questa prima importante occasione per la neonata Sezione Provinciale Barletta Andria Trani dell’U.N.C.I., il riconoscimento è stato assegnato ai volontari della “Fondazione Casa del Clero Caritas Barletta” in segno di benemerenza per l’instancabile opera di sostegno alle povertà durante la fase pandemica.

La seconda tappa si è concretizzata con la donazione avvenuta il giorno 21 gennaio 2021 presso la sede dell’ambulatorio medico solidale San Giuseppe Moscati di “Orizzonti” facente parte della Parrocchia dello Spirito Santo a Trani. Qui una delegazione dell’UNCI Barletta Andria Trani ha consegnato all’Associazione Orizzonti di Trani 50 buste, rese disponibili da donazioni, contenenti pasta, conserva, zucchero, caffé ed olio, distribuite poi alle famiglie.

Infine 23 ottobre scorso presso la Chiesa di Santa Maria Vetere ad Andria, i soci dell'U.N.C.I. BAT, hanno organizzato una importante iniziativa che è stato possibile sostenere grazie all’aiuto di aziende e privati che hanno donato alimenti. Si è data una mano alle famiglie in grave disagio economico, con la consegna di 50 pacchi di generi alimentari di prima necessità.

I doni sono stati consegnati alla Sezione della Caritas del quartiere, meritoriamente guidata da fra Gianroberto Palmisano vice Parroco della chiesa di Santa Maria Vetere, che ha poi provveduto a consegnarli direttamente alle famiglie.

Parallelamente a queste iniziative di carattere sociale, la Sezione provinciale BAT non ha disdegnato di curare anche la parte culturale. Infatti ha collaborato, con il Ministero della Cultura e più precisamente con l’Archivio di Stato di Bari, alla realizzazione di quattro mostre documentarie che hanno interessato le Sezioni di Archivio di Stato di Barletta e Trani ed hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Su tutte la mostra “ Il primo voto al femminile” organizzata in Prefettura a Barletta il 10 ottobre 2021, riguardante le prime elezioni repubblicane e le 21 donne che hanno fatto parte dell’Assemblea Costituente.

Ovviamente la Sezione UNCI Barletta Andria Trani non si è fermata a quanto esposto ma, tante altre, sono state le iniziative che hanno visto protagonisti i Soci in tutti i campi del sociale.