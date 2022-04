Giornata per la consapevolezza sull'autismo, il castello di Barletta si tinge di blu

L’Amministrazione comunale aderisce alla Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo “Light It Up Blue”, celebrata annualmente il 2 Aprile.

Nella serata di oggi il Castello di Barletta, uno dei simboli del patrimonio monumentale cittadino, sarà illuminato di blu in segno di attenzione istituzionale nei confronti dei disturbi autistici, così come stabilito nella delibera approvata dal Commissario Straordinario Francesco Alecci con i poteri della Giunta municipale.

L’Ente civico ha inteso così accogliere la richiesta formulata dall’ANGSA Bat onlus (l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), attiva sul territorio nell’opera di sensibilizzazione

dell’opinione pubblica verso il grave disturbo.