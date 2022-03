Palloncini blu in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

Giovedì 31 marzo, con inizio alle ore 17:00, in previsione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo del 2 aprile, si terrà una iniziativa simbolica presso il Centro Sociale Polivalente per Disabili “L’Angioletto” di via Barberini a Barletta.

La iniziativa consiste nel lancio di palloncini azzurri – il colore “dedicato” alla giornata – con i quali prenderanno simbolicamente il volo i sogni delle ragazze e dei ragazzi che ogni giorno vivono il Centro nella ottica della integrazione sociale e della valorizzazione delle proprie competenze e abilità.

Il 2 aprile di ogni anno viene celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dalla Assemblea Generale dell’ONU, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie.

I disturbi dello spettro autistico sono un insieme eterogeneo di disturbi caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree della interazione sociale e della comunicazione e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico.

Obiettivo di questa manifestazione simbolica è sensibilizzare la cittadinanza di Barletta sulla tematica e informare della importante presenza sul territorio cittadino di una struttura di qualità dedicata a questi ragazzi quale è il Centro “L’Angioletto”, nodo di una rete più ampia che punta alla integrazione delle persone con fragilità.

I ragazzi saranno lieti di condividere tutto ciò, nel rispetto della normativa anti-Covid, e sarà questa la occasione per visitare la struttura, inaugurata a fine gennaio 2021 dopo anni di abbandono, e conoscere tutte le attività previste e portate avanti dalla équipe multidisciplinare della Cooperativa Horizon Service di Sulmona.