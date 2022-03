Concorso docenti, alcuni aspiranti di Barletta: «Prove non coerenti per l'insegnamento»

Affranti, delusi e incerti sul loro futuro: questo lo stato d’animo di numerosi docenti italiani dopo aver sostenuto l’attesissimo concorso per ottenere una cattedra di scuola secondaria.

Le selezioni, avvenute su base nazionale, hanno un che di assurdo in Puglia, dove per la classe di concorso A022 (Italiano, Storia e Geografia), la prova computer based del 21 e 22 marzo è stata superata soltanto da 87 partecipanti su circa 2.300, per un 3,7% di aspiranti docenti che hanno superato la prima durissima selezione.

Contrariamente a quanto si possa immaginare la colpa non è da imputare alla scarsa preparazione dei concorsisti, quanto alla difficoltà della prova stessa. Il presidente dell’Associazione Sindacale Professionale Marcello Pacifico ha infatti dichiarato: «Se si organizza una procedura concorsuale ordinaria per assumere oltre 30mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche di sostegno, e poi selezionarne all’orale meno del 10%, c’è qualcosa che non va nel modo di selezionare».

Tesi sostenuta anche da una giovane aspirante docente di Barletta, che dopo 3 anni di precariato presso diversi licei, ha visto infrangere il suo sogno di avere una cattedra tutta per sé. «Le domande non erano conformi al programma pubblicato dal Ministero. I quesiti, ma soprattutto le risposte erano fuorvianti: per l’identificazione per l’opera e dell’autore non veniva indicato l’incipit ma estratti di romanzi per lo più appartenenti al Novecento, che a scuola non si spiegano. Ho riscontrato la stessa difficoltà anche per le domande di geografia: molte vertevano sulla cartografia, anche questo un programma che non rientra tra quelli insegnati alle scuole secondarie».

Da eco un’altra aspirante docente: «È impensabile che in un concorso per la classe A022 manchino le domande su Dante, Manzoni o Leopardi. Non è un caso che un mio collego, con alle spalle 10 anni di precariato, non sia riuscita a superarlo. Chi meglio di lui, dato che insegna proprio le materie di esame dal 2012?».

Nonostante queste docenti siano state bocciate sul nozionismo, il giorno successivo al concorso sono tutte tornate alla loro cattedra precaria. «Qual è - si chiedono (e ci chiediamo) - la differenza?». Ai posteri l'ardua sentenza.