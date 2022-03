"Fulminea", la nuova installazione di Gennaro Corcella è dedicata al tempo

L’artista barlettano Gennaro Corcella colpisce ancora. Dopo aver dato il bentornato alla primavera con una sua realizzazione, questa volta il suo estro creativo ha deciso di soffermarsi sul tempo.

“Fulminea” è il nome della sua nuovissima installazione, ora in corso sulla scalinata della chiesa di San Gaetano. Un inginocchiatoio, una serie di orologi, due tappeti rossi e una sedia d’oro: è espressa così Fulminea, la nuovissima installazione ora in corso sulla scalinata della chiesa di San Gaetano.

«Un’idea – racconta l’artista – nata senza nessuna ragione». «Si tratta – spiega – di una raccolta di orologi collezionata nel tempo: in questa installazione ciascuno di loro rappresenta un momento particolare della nostra vita. Proprio per questo ogni orologio è bloccato su un’ora ben precisa per ricordare a qualcuno qualcosa di importante. La sedia, invece, riecheggia la parte barocca della chiesa. Ha una struttura lignea che poi è stata rivestita con il poliuretano espanso ed è stata trattata tutta in foglia d’oro».

Un lavoro, quello compiuto da Corcella, che necessita di tempo e abilità, destrezza e competenza. Pronta per riempire di bellezza altri luoghi di Barletta (Porta Reale, chiesa di Sant’Andrea e chiesa di Sant’Agostino), “Fulminea” rapisce e conquista dal primo sguardo.

Oltre alle due rose rosse presenti sulla sedia, la firma di Gennaro Corcella è ben visibile in calce alla sua poesia. Di seguito il contenuto.

Attimi passati, attimi svaniti.

Amori nati altri finiti.

Attimi di attesa e di ripresa.

Attimi di gioia e altri di noia.

Attimi di assenza e di presenza.

Attimi infedeli e un po’ crudeli.

Attimi sociali altri illegali.

Attimi nascosti attimi proposti.

Attimi che stanno altri che vanno.

Attimi di storia o senza gloria.

Attimi passati e ritornati.

Attimi fuggiti o che dovranno arrivare.

Fermati un attimo.

È tempo di cambiare.