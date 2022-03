Stabat Mater, due voci del territorio in concerto a Barletta

La stagione concertistica dell’Associazione culturale musicale “Apulia Sinfonietta” si apre con il grande capolavoro del genio di Jesi, lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. L’opera andrà in scena sabato 2 aprile con due giovani e talentuose voci del territorio, il soprano canosino Monica Paciolla ed il controtenore minervinese Nicolò Balducci diretti dalla bacchetta del direttore artistico e musicale Pasquale Francesco Leonardo Somma alla guida dell’affermata Apulia Sinfonietta Orchestra. Ad impreziosire l’opera ci sarà la voce narrante dell’attore barlettano Christian Binetti che interpreterà la lauda drammatica di Jacopone da Todi “Donna de paradiso”, contribuendo così alla forte suggestione emozionale esercitata dall’immagine della madre dolente che ai piedi della croce assiste alla morte del figlio. Una tradizione antica vuole che lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi sia stata la sua ultima composizione, terminata sul letto di morte nella dimora del duca di Maddaloni a Pozzuoli, presso il quale il compositore era ospite per curare la sua salute precaria a causa di una grave tubercolosi. La musica dello Stabat di Pergolesi è uno strumento potente volto a sollecitare la compassione dell’ascoltatore, ecco perché la Vergine ritratta dalla sua musica non ha nulla di ieratico: è invece donna e madre e il suo dolore è tratteggiato con intensa e commossa partecipazione umana. Un atteggiamento espressivo di religiosità intimista e soggettiva che apre ed introduce al periodo delle celebrazioni pasquali così care e sentite dall’intera città di Barletta.

Monica Paciolla è laureata con il massimo dei voti e lode al Conservatorio "U. Giordano" di Foggia. Ha frequentato l' "University of Stavanger" in Norvegia dove si perfezione con il soprano Elizabeth Norberg-Schulz. Debutta nel teatro lirico nei ruoli di Marcellina in “Nozze di Figaro” e Fiordiligi in “Così fan tutte”. In Norvegia è impegnata con la produzione operistica della Concert Hus di Stavanger, partecipando alla produzione della "Boheme" di Puccini e al "Die fledermaus" di Strauss.

Nicolò Balducci si laurea con i massimo dei voti presso il Conservatorio ”A. Pedrollo”di Vicenza. Nel 2021 è allievo dell’accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” legata al Festival della Valle d’Itria. Nel 2020 la casa discografica internazionale BIS lo invita a eseguire due incisioni assieme a Dan Laurin, alla clavicembalista Anna Paradiso e alla “Baroque Academy Gothenburg Symphony”. Svolge numerose tournèe tra cui l’ultima in Svezia ed in Francia. Pasquale Francesco Leonardo Somma è diplomato in pianoforte e laureato in direzione d'orchestra col massimo dei voti e lode. E’ vincitore di numerosi premi in importanti concorsi musicali nazionali ed internazionali. È fondatore nel 2019 dell'associazione musicale culturale "Apulia Sinfonietta Orchestra" di cui è direttore artistico-musicale con cui si esibisce in numerosi concerti e rassegne concertistiche. Compone “DANTESCA - La Divina Commedia in Opera”, un ciclo di otto lied per quattro voci e orchestra su testi di Dante Alighieri, dalla casa editrice Rotas.

Il concerto si svolgerà presso l’auditorium Sant’Antonio in via Sant'Antonio da Padova, 11, Barletta. Porta ore 20.00, inizio ore 20.30. Posto intero € 5,00, posto ridotto under 35 € 3,50. Per info e prenotazioni 3208792472. Si accede tramite green pass e mascherina FFP2.