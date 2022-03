Si fa presto a lasciarsi ammaliare dalla goliardia del circo senza preoccuparsi della salute degli animali che di spettacolo in spettacolo si esibiscono per la gioia di grandi e bambini. Lungo la litoranea di Ponente di Barletta, dal 18 al 27 marzo, è stato accolto il circo Maya Orfei Circo Madagascar. All’entusiasmo copioso dei barlettani si è contrapposta la preoccupazione di un cerchio (ristretto) di persone, assolutamente contrarie alla spettacolarizzazione delle gesta degli animali lì presenti.

A raccontare il disappunto su eventi del genere la vice presidente ENPA Barletta Annarita Distato. «Subito dopo l’arrivo del circo in città – ha dichiarato – abbiamo organizzato un sit-in di protesta. La nostra presenza si è però scontrata contro i grandi numeri degli spettatori, tanto che siamo stati costretti a congelare la nostra protesta poiché non abbiamo ottenuto un grande interesse intorno alla questione».

«Gli stessi che ci hanno inizialmente ignorato – ha aggiunto – a fine spettacolo ci hanno contattato per darci ragione. Tra le tante segnalazioni che ci sono arrivate le foto di un anziano gatto Bengala portato al guinzaglio tra il pubblico per uno scatto con il povero animale. Dalle foto che ci sono pervenute è evidente che si tratti di un gatto malato, stanco e drogato e per di più con un principio di micosi vicino all’occhio che potrebbe aver contagiato chiunque sia entrato in contatto con lui».

La tanta comprensione mostrata intorno alla causa dell’ENPA, stando a quanto affermato dalla Distaso, non è stata seguita dai fatti: «Lo stesso Comune se n’è lavato le mani, sostenendo che il circo fosse su un suolo privato».

Un maltrattamento, secondo l’ENPA, che non è da ritrovare solamente nelle temperature alle quali sono stati sottoposti gli animali presenti, ma anche nello stesso territorio circostante. «Non abbiamo le prove – ha confessato la Distaso – ma alcune gattare mi hanno riferito che sono spariti molti gatti dalle colonie. Strano, proprio in concomitanza dell’arrivo di numerosi animali carnivori in città».

La denuncia dell’ENPA è avvenuta solo per mezzo stampa: sebbene ci fosse l’intenzione di procedere con l’atto giuridico, nessuna prova è mai pervenuta.

D’altro canto, il circo Maya Orfei non si è lasciato scalfire dalle polemiche. Questo il post di arrivederci dopo l’ultimo spettacolo nella città della Disfida: “Grazie Barletta. Sarà difficile non pensarti specialmente dopo il calore e affetto che abbiamo ricevuto. Come vostri concittadini vi promettiamo che continueremo a rendervi fieri in giro per l'Italia”.