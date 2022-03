Ambulatorio Popolare: «Siamo alla ricerca di volontari per una carovana umanitaria»

L'Ambulatorio Popolare di Barletta è alla ricerca di volontari autisti con automezi che mettano a disposizione i propri veicoli per continuare con la carovana umanitaria che porti gli aiuti umanitari destinati ai profughi ucraini a Bari.

Questo l'annuncio dell'associazione: "La rete logistica muta a seconda degli sviluppi dei teatri di guerra, ed ecco aperto un nuovo corridoio umanitario, del quale abbiamo testato la serietà, in grado di farci riprendere la raccolta di generi alimentari, medicinali e beni di prima necessità per la profughe e profughi ucraini, svuotando prima i nostri magazzini. Questo nuovo canale umanitario fa capo alla Europlus Bari e domani consegneremo loro un grosso carico per il quale facciamo un appello a tutte e tutti voi: servono persone che mettano a disposizione i propri automezzi e se stesse per comporre una carovana umanitaria che come abbiamo fatto fino ad oggi, trasporti gli aiuti umanitari a Bari, al centro di stoccaggio di Via Carulli 67/a, dal quale poi ripartiranno con dei tir per l’Ucraina. Per chi volesse l'appuntamento domani alle ore 16 in Via Teatini n. 15 per caricare gli automezzi e poi partire".