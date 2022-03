Jova Beach Party vs impatto ambientale: «Si distruggeranno 3 anni di percorsi di tutela»

Mentre la prima delle due date del Jova Beach Party di Barletta è prossima al sold-out, le associazioni del territorio continuano ad attendere risposte a un mese dalla richiesta di chiarimenti.

«Dal Comune – ha dichiarato il presidente Legambiente Barletta Raffaele Corvasce – non abbiamo avuto alcun riscontro. Però comprendo la posizione del commissario Alecci, che ha semplicemente dato seguito a quella che era una scelta precedente». «Noi – ha proseguito – avremmo voluto essere convocati diversi mesi fa, quando è stato deciso di riproporre il Jova Beach sulla spiaggia barlettana. Se fossimo stati interpellati al momento giusto non ci saremmo certo opposto al grande evento: avremmo semplicemente partecipato alla discussione, proponendo altri luoghi».

Preoccupato per l’ambiente, il presidente ha sottolineato: «Questi concerti devono essere realizzati in aree apposite, non sulla spiaggia: a Barletta disponiamo di un fossato del castello enorme».

Litoranea, quella dove si andrà a svolgere l’evento, sulla quale Legambiente ha avviato, da tre anni a questa parte un percorso di tutela della specifica area, che ha portato alla nidificazione del fratino, del suo habitat e alla rinaturalizzazione delle aree in corso.

«Capisco – ha continuato Corvasce - che Jovanotti si sia inventato un pacchetto di puro marketing, ma di ambientalismo c’è meno di 0. È inutile voler far passare il fatto che grazie a questi eventi vengano pulite le spiagge e asfaltate le strade».

Un grave impatto ambientale avvenuto già con il primo Jova Beach. «Nel 2019 – ha ricordato il presidente – siamo stati costretti a smantellare il lavoro iniziato a marzo per poi ricostruire tutto da settembre dello stesso anno fino ad oggi».

«Stiamo tornando a distruggere – ha concluso Corvasce - quello che amiamo in altri luoghi, ed è un controsenso». D’altro canto, dato il silenzio da parte degli organizzatori del grande evento, l’esito della questione sembrerebbe già essere annunciata: le due date del Jova Beach Barletta si terranno regolarmente.