Barletta, la città della Disfida, di Pietro Mennea e delle strade dissestate. Quest’ultima una sì pungente ironia ma anche una triste verità.

Mettersi in marcia per le vie della città sembra essersi trasformato in una vera e propria corsa ad ostacoli: spostarsi da un lato all’altro di Barletta è solo una gincana durante la quale diventa fondamentale scansare i numerosi e ripetuti fossi che caratterizzano il manto stradale.

Che si tratti di zone periferiche o centrali poco importa: tutte le strade presentano dissesti, buche e ammaloramenti. A peggiorare una situazione già critica, le piogge delle scorse settimane.

«Non ne possiamo più - ha esclamato una cittadina – è diventato pericoloso anche solo attraversare una strada: un fosso non visto può causare seri danni». Dello stesso avviso sono i fruitori della mobilità sostenibile: «In bici o in monopattino bisogna fare lo slalom tra fossi e avvallamenti».

Nonostante le costanti lamentele dell’intera cittadinanza, la soluzione del problema sembra essere ancora lontana. Cosa bisogna aspettare per far sì che le cose cambino? Se una (preannunciata) tragedia o le imminenti elezioni amministrative non è ancora dato saperlo…