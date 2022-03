Dario Damiani su Pietro Mennea: «È sempre emozionante ricordarlo»

Impossibilitato a essere presente, il senatore Dario Damiani ha voluto comunque partecipare con un suo personale contributo all'evento "Dialoghi dell'Atletica", svoltosi nella serata di venrdì 25 marzo, nel teatro Curci a Barletta.

Un'iniziativa per parlare di Sport nella città che 70 anni fa ha dato i natali a una leggenda dell'atletica mondiale, il compianto Pietro Mennea, scomparso prematuramente nel 2013, con quattro suoi colleghi campioni: Sara Simeoni, Stefano Tilli, Stefano Mei e Roberto Tozzi. A moderare l'incontro, il noto giornalista e radiocronista Riccardo Cucchi.

Il parlamentare barlettano, sempre attento a valorizzare la pratica sportiva e l'esempio della Freccia del Sud, ha fatto pervenire agli illustri ospiti dell'evento un omaggio: il francobollo e la cartolina celebrativa della storica impresa olimpica di Pietro Mennea a Mosca nel 1980, emessi nel 2020 su sua iniziativa.

«È sempre una grande emozione ricordare Pietro Mennea, icona dell'atletica mondiale, nato nella mia stessa città, Barletta. Ma farlo insieme ad altri campioni dello Sport, che come lui hanno onorato i valori sani dell'agonismo ai massimi livelli nazionali e internazionali, è un'emozione doppia e un privilegio raro - si legge nel messaggio inviato dal senatore per l'occasione - . Per quanto ho potuto, in questi nove anni dalla sua prematura scomparsa ho promosso iniziative che mantenessero vivo il ricordo dell'atleta e dell' uomo, della sua determinazione sulla pista e fuori, del suo impegno, anche politico e sociale. L'ultima è stata l'emissione del francobollo commemorativo dell'Oro Olimpico vinto dalla nostra Freccia del Sud nel 1980 a Mosca. Un omaggio che ha trovato calorosa accoglienza, in Italia e all'estero, testimonianza del segno indelebile lasciato dall' indimenticabile campione. In questa bella occasione d'incontro nella nostra Città, mi pregio di donarlo a Voi con grande orgoglio».