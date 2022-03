La sporcizia che dilaga in città è presente anche nel nostro fondale, non solo per strada. A darne conferma, solamente qualche giorno fa, Legambiente Barletta, che durante delle immersioni nei pressi del trabucco si è trovata dinnanzi a uno scenario poco edificante.

“Vi mostriamo – è stato scritto su un post Facebook -ciò che spesso ignoriamo semplicemente perché legato ad uno stato di inquinamento non visibile dalla maggior parte dei cittadini, ma non per questo meno dannoso...anzi”.

Negli scatti sono mostrati i rifiuti individuati sott’acqua, tra i quali spiccano alcune reti. Per rimuovere quest’ultime, si utilizzerà un metodo di rimozione già consolidato, ma non semplice, dal nucleo subacqueo regionale sui fondi di Polignano.

Dalle prime ore di questa mattina, dunque, alcuni sub inizieranno l’attività di rimozione di queste reti sommerse nello specchio d’acqua del trabucco, supportati da terra da altri volontari.

“Noi continuiamo – prosegue il post - ad esserci sempre, a tutelare e a dedicarci al territorio sotto ogni sua forma, ma se davvero siete stanchi e volete cambiare le cose, così come si legge da sempre solo sui social, aiutateci a cambiarle. Queste immagini ci auguriamo possano far riflettere sul male che continuamente viene perpetrato a tutto ciò che invece andrebbe preservato...la Natura”.