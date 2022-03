"Avanti un altro", ieri in gara il barlettano Boris Capasso

Non è tornato a casa con il bottino il barlettano Boris Capasso che ieri sera ha partecipato al programma in onda su Canale 5 “Avanti un altro”.

Il ragazzo, attualmente commesso a Roma, ha subito svelato il suo sogno nel cassetto: diventare Barbara D’Urso al maschile. Immancabile la risposta pungente del conduttore Paolo Bonolis: “Eh, se ne sente anche la mancanza”.

Dopo le battute iniziali si entra subito nel vivo del gioco, nel quale Boris ha dimostrato di avere tanta fortuna, riuscendo a superare tre manche per una somma totale di 75mila euro. Dopo aver risposto correttamente all’ultimo quesito, il giovane barlettano ha pescato “Lo iettatore”. È proprio alla sua domanda che Boris ha replicato in maniera errata.

Amareggiato per non aver raggiunto la fase finale del gioco, in cui avrebbe potuto vincere la somma fino a quel momento conquistata, Boris ha salutato il pubblico precedentemente intrattenuto. Durante tutta la sua partecipazione ad Avanti un altro, il barlettano ha cantato, imitato e ballato, tirando fuori la sua vena comica e autoironica.

Sebbene con un nulla di fatto tra le mani, Boris, primo modello curvy d’Italia, ha collezionato un’altra esperienza televisiva da sommare ad altre trasmissioni TV Rai e Mediaset alle quali il barlettano ha già partecipato (solo qualche giorno fa è stato invitato da Barbara d’Urso come ospite). Chissà che il suo sogno possa prima o poi realizzarsi.