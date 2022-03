Partono questa notte i trattamenti fitosanitari sul patrimonio arboreo di Barletta

L'amministratore di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci, d'intesa con il commissario straordinario dott. Francesco Alecci, informa la cittadinanza che questa notte partiranno i trattamenti fitosanitari sull'intero patrimonio arboreo cittadino. L’intervento durerà una settimana fatte salve le condizioni meteo.

L’intero patrimonio arboreo della città di Barletta comprende nel proprio ecosistema la presenza di vari parassiti che traggono da esse nutrimento compromettendone così lo stato di salute. La difesa fitosanitaria messa in campo da Bar.S.A. S.p.A. tramite l'impiego di mezzi, operatori e tecniche tesi al contenimento degli organismi nocivi permette di difendere il verde cittadino, vero patrimonio dell'intera città. L’operazione sarà compiuta nel totale rispetto dei principi ecologici: saranno utilizzati infatti prodotti fitosanitari di matrice biologica, atossici e non nocivi per la cittadinanza.

L'attività, prevista nell'ambito della manutenzione ordinaria del verde pubblico, è stata attivata a seguito di disposizione dell'Ufficio Manutenzioni del comune di Barletta e sarà espletata ogni giorno dalle 02.00 alle 06.00, a partire dal 25.03.2022.