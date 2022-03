Stadio Puttilli, Cannito: «Presto riconsegna della struttura sportiva»

Lo stadio "Puttilli" di Barletta sta per essere riconsegnato alla città. Questo è quanto annunciato dall'ex sindaco Cosimo Cannito dopo il sopralluogo, in mattinata, da parte dei tecnici di Sport e Salute.

«Grazie alla tenacia di questi circa tre anni da sindaco - ha scritto l'ex primo cittadino - nonostante i rallentamenti di tutte le opere pubbliche in Italia a causa della pandemia, a distanza di due anni dall’inizio dei nuovi lavori, sono felice di comunicarvi del buon esito del sopralluogo tenutosi quest’oggi presso lo stadio “Puttilli”. I tecnici di Sport e Salute (già CONI Servizi) si sono recati nella nostra città per il rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto sportivo che dovrebbe giungere entro il 30 marzo assieme alla riconsegna della struttura sportiva al Comune di Barletta».

«Nel corso del sopralluogo - ha specificato - è emersa la necessità di alcuni piccoli ultimi interventi che verranno effettuati dall’impresa in tempi brevi. Il mio appello è rivolto adesso alla sensibilità del commissario straordinario del Comune di Barletta, Francesco Alecci e del prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Maurizio Valiante, al fine di procedere, in tempi brevi, a tutti gli adempimenti del caso, dalla gestione dello stadio all’ok della Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo per lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Ultimati questi passaggi burocratici, finalmente, la Barletta sportiva, in tutte le sue discipline, si riapproprierà del “Puttilli” che potrà, finalmente, tornare a essere la casa del Barletta Calcio e dei suoi tifosi».