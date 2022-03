"Sicurezza del mare", si studia l'apertura della sezione operativa navale della Guardia di Finanza

La possibilità di istituire a Barletta una Sezione Operativa Navale del Reparto Operativo Aeronavale di Bari della Guardia di Finanza è stata all’ordine del giorno di una riunione che si è svolta ieri ed alla quale conseguirà un sopralluogo alle ore 10 di giovedì 31 Marzo 2022 presso la locale sede della Capitaneria di Porto. Si sostanzia così una ulteriore fase del progetto per la “Sicurezza del mare” nel territorio della BAT, promosso dalla Provincia di Barletta Andria Trani nel 2021 coinvolgendo il vertice regionale della Guardia di Finanza, la Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, la Capitaneria di Porto e l’Ente civico, che nella mattinata odierna hanno aggiornato l’iter di attuazione nel corso di un incontro svoltosi a Trani nella attuale sede della Provincia. L’Amministrazione comunale di Barletta era rappresentata dal Commissario Straordinario Francesco Alecci.

L’iniziativa punta a realizzare un presidio idoneo a garantire i servizi di ordine e sicurezza pubblica in ambiente marino da parte della Guardia di Finanza, in considerazione della posizione costiera strategica del porto di Barletta, equidistante tra il Capoluogo regionale e la Città di Manfredonia.

La sua dislocazione richiederà, come presupposto, condizioni strutturali e strumentali adeguate: su tutte banchine funzionali, ormeggi e un locale da adibire a caserma. Aspetti di rilevanza prioritaria tali da aver richiesto tavoli tecnici prima di pervenire all’individuazione, all’interno dell’area portuale, di una superficie demaniale edificabile dall’estensione di circa 300 mq. Quest’ultima sarà oggetto, come anticipato, di un sopralluogo congiunto da parte delle Autorità interessate il 31 Marzo p.v. al quale seguiranno valutazioni che, come unanimemente auspicato, possano configurarsi preludio di ulteriori e celeri sviluppi della programmazione alla quale il Comune di Barletta, nell’ambito delle proprie competenze, offrirà la più ampia collaborazione a sostegno del proficuo dialogo interistituzionale instaurato dal Presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, per dare impulso alla pianificazione. I benefici che comporterà l’allocazione della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza nello scalo portuale di Barletta sono apparsi evidenti a tutti i soggetti artefici della programmazione, finalizzata tra l’altro a consolidare lo spirito di concreta cooperazione instaurato tra il Governo provinciale e l’omologo comunale.