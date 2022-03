Il segno della generosità dei barlettani sta raggiungendo Sant'Agata di Puglia, comune del foggiano che ospita alcuni dei profughi giunti dall'Ucraina. È infatto partito il primo autobus con gli aiuti provenienti da Barletta.

A darne notizia è Cosimo Matteucci dell'Ambulatorio Popolare. «Sant'Agata di Puglia è un piccolo, bellissimo comune in provincia di Foggia, un comune in cui le istituzioni e gli abitanti, circa 1800, hanno spalancato le porte dei propri immobili, delle proprie abitazioni per accogliere le profughe e i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina - scrive - Si tratta al momento di circa trenta persone, soprattutto donne, bambine, bambini e anziani, altre ne stanno arrivando. Una comunità straordinaria con cui siamo entrati subito in contatto per fornire aiuti e sostegno».

«E infatti è giunto un autobus messo a disposizione dal Comune di Sant'Agata che ripartirá carico di generi alimentari, beni di prima necessità e medicine raccolte dalla comunità di Barletta. Altri ne arriveranno e ne ripartiranno perché il sostegno dell'Ambulatorio per Sant'Agata e per quelle persone sarà costante. È bellissimo, è bellissimo quando le comunità si uniscono e si mobilitano per aiutare altre persone, per aiutare chiunque sia in difficoltà, chiunque ne abbia bisogno. Grazie alla comunità di Sant'Agata e al suo Sindaco Pietro Bove. Grazie alla comunità di Barletta. Grazie di cuore a tutte e tutti» conclude.