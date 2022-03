Tredici cavalieri speciali nella Disfida del XXI secolo

Una bella “sfida” quella che ha coinvolto 30 bambini della scuola “Giovanni Paolo II”di Barletta: riempire di colore il murale che l’artista barlettano Borgiac ha realizzato sulla parete dell’ ingresso principale del plesso di via dei Pini. Una “Disfida speciale”, l'evento storico per eccellenza di Barletta rivisitato secondo un’ottica moderna ed attuale che ha come protagonisti tredici cavalieri bambini, che utilizzano le armi più potenti e disarmanti: le proprie competenze. Ed è così che nell’ammirare il capolavoro del maestro Borgiac si incontra il cavaliere geometra, il creativo, la storica, il DJ, il poeta ma anche il corridore delle paralimpiadi, la ballerina e… tutto diviene bellezza, inclusione e soprattutto forza imbattibile. Sì, perché la cultura e la nostra mente non temono arma alcuna o violenza ed è proprio questo il messaggio che si è inteso trasmettere agli alunni della scuola.

Così, ogni mercoledì per 6 settimane, un gruppo di piccoli discenti delle classi quarte e quinte, si sono avvicendati collaborando alla realizzazione di questo meraviglioso progetto. Si sono immersi in un’atmosfera magica fatta di silenzi leggeri, di colori, di ascolto attento verso gli insegnamenti del maestro Borgiac che ha dispensato tecniche e trucchi del mestiere tra grande ironia e dolcezza verso i piccoli apprendisti sottolineando ad ogni incontro la reale lettura delle armi di questi invincibili cavalieri. Gli alunni si sono mostrati affascinati e portavoce attivi di questo messaggio.

«Durante un incontro - rivela una insegnante - una bambina mentre dipingeva guardava la sua maestra e diceva sottovoce: “Maestra, com’è bello ascoltare il pennello che colora questa parte del murale…e lo sto facendo proprio io!”. Obiettivo raggiunto, cos’altro dire? Il coinvolgimento è stato totale, l’entusiasmo alle stelle e l’esperienza altamente formativa perciò non possiamo che ringraziare il maestro Borgiac e la dirigente scolastica, dott.ssa Francesca Capuano per aver regalato alla comunità scolastica questa bellissima opportunità».