Rinviato ad aprile l'evento in memoria di Claudio Lasala

L’Amministrazione Comunale, d’intesa con i familiari dell’indimenticato Claudio Lasala, ha stabilito delle variazioni in merito alla giornata di riflessione in memoria del giovane concittadino, deceduto alcuni mesi fa in seguito ad una aggressione. L’evento, intitolato “Liberi dalla violenza – Uniti per Claudio”, programmato nel teatro “Curci” alle ore 9 del prossimo lunedì 28 Marzo, è stato differito a sabato 23 Aprile 2022 nella nuova sede individuata, la Piazza d’Armi del Castello di Barletta. Invariato l’orario.