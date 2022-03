Scomparsa di Michele Cilli, la Polizia di Stato arresta due persone

Gli agenti della Squadra Mobile B.A.T. e del Commissariato di P.S. di Barletta, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. Trani.



Sono in corso numerose perquisizioni con l'ausilio del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per la Puglia e la Basilicata e di unità cinofile antidroga della Polizia di Stato.



I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 nella sala conferenze della Questura di Barletta Andria Trani, alla presenza del Questore e del Procuratore della Repubblica di Trani, dei dirigenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Barletta.