Il (non) matrimonio di Silvio Berlusconi rientra sicuramente tra quelli più importanti dell’anno. L’85enne ha riunito amici e parenti per quella che è stata rinominata come festa dell’amore tra lui e la fidanzata Marta Fascina.

Sebbene da giorni si vociferasse di un’unione legale tra i due, il leader di Forza Italia ha deciso di fare marcia indietro data la situazione in Ucraina, trasformando così un vero matrimonio in uno finto.

Presenti ai festeggiamenti tutti i familiari di Marta Fascina, mentre dalla parte Berlusconi c’erano il fratello Paolo e i figli Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con tutti i nipoti. Le foto, che hanno fatto il giro del web, nascondo in realtà un’organizzazione tutta barlettana.

Accanto agli abiti Armani (di lui) e Antonio Riva (di lei), i piccoli dettagli sono stati realizzati da attività barlettane. Ad organizzare la (non cerimonia), oltre al barlettano Massimo Dascanio, la margheritana Daniela Russo.

Dagli inviti della tipografia di Barletta, passando tra gli scatti di due fotografi della città della Disfida, senza dimenticare le composizioni floreali: come raccontato da Il corriere della sera, i due organizzatori pugliesi sono stati parte integrante della non cerimonia.

I due hanno pensato, dunque, anche alle bomboniere azzurre, i confetti, i tovaglioli con ricamato il nome di ciascun invitato, la torta bianca a tre piani, i regali arrivati (quadri, statue, vino), e molto altro ancora.