Si sta volgendo la manifestazione "I love Barletta", un incontro organizzato dal Comitato Operazione Aria Pulita BT in collaborazione con l'Associazione "Barlett e Avest" al quale hanno aderito comuni cittadini e studenti.

«Barletta è stanca - ha commentato il presidente del Comitato OAP Michele Cianci - è scesa in piazza perché davvero siamo esausti. Ci stanno mettendo a dura prova ma adesso basta. Basta perché noi ci siamo, i nostri bambini ci sono e quindi non possono soffrire, così come i nostri adulti e anziani. A Barletta l'inquinamento va oltre i limiti imposti dalla legge. Noi scendiamo in piazza perché vogliamo che si dia un'attenzione a questa problematica. La cittadinanza è con noi, o meglio, siamo tutti uniti per un ambiente migliore».

Dello stesso avviso Raffaele Dipietro di Barlett e Avest: «Questa manifestazione vuole dare un segnale all'intera comunità. L'aria è di tutti: è importante sensibilizzare tutta la cittadinanza su questa importante questione. Barletta non merita la maglia nera dell'ambiente».

Non è quindi un caso se tutti i partecipanti stiano indossando una maglia rossa, donate dall'imprenditore Pasquale Vurro che ha voluto fortemente contribuire alla manifestazione insieme ad altre realtà che hanno preferito restare anonime.

Dopo il corteo pacifico, la manifestazione si concluderà a mezzoggiorno nell'anfiteatro del castello di Barletta. Sono attesi il presidente della Regione Puglia, il dott. Michele Emiliano; il commissario straordinario della città di Barletta, il dott. Francesco Alecci e il presidente della Provincia di Barletta Andria Trani avv. Bernardo Lodispoto. Invitati anche i senatori Dario Damiani, Assuntela Messina, Ruggiero Quarto e i consiglieri regionali di Barletta Filippo Caracciolo, Ruggiero Mennea e Giuseppe Tupputi.