Sviluppo del territorio, Bellanova: «Importante non perdere neanche un euro»

Il vice-ministro per le Infrastrutture e per la mobilità sostenibile, la senatrice Teresa Bellanova, è stata a Barletta per discutere delle opportunità irripetibili per lo sviluppo del territorio.

All’incontro, che si è tenuto ieri al Future Center, hanno partecipato attivamente il presidente Assinpro Ruggiero Cristallo, l’imprenditore manifatturiero Giuseppe Cortellino (amministratore unico di COFRA) e il senatore Dario Damiani (Segretario della Commissione Bilancio del Senato).

Si è trattato di un’importante occasione volta a conoscere meglio le sfide del futuro del territorio che provengono dalla Zona Economico Speciali e dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero due strumenti di fondamentale importanza per il futuro imprenditoriale e socio/economico del territorio.

Moderato dal giornalista Francesco Zagaria, l’incontro ha visto l’attiva partecipazione della cittadinanza. A ricordare di quanto siano importanti gli interventi per lo sviluppo di Barletta e della sua provincia l’imprenditore Cortellino. «Le istituzioni – ha dichiarato - sanno benissimo cosa serve. Ma c’è un deficit territoriale evidentissimo: manca una programmazione efficace. Il mio è un chiaro atto di accusa: nessuno guarda alle zone industriali e a Barletta non c’è stata negli ultimi 30 anni un’amministrazione comunale che abbia fornito un concreto sguardo alle imprese». «Noi – ha sottolineato Cortellino – non stiamo chiedendo l’elemosina, ma chiediamo di evitare quello stato di abbandono in cui versano le zone industriali».

«Sono importanti – ha dichiarato il vice ministro Bellanova – gli interventi che provengono dalla Zona Economico Speciale e dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ciò che conta è che non venga sprecato neanche un euro: è arrivato il momento di far partire queste opere». «Il PNRR – ha concluso – è l’opportunità per creare uno sviluppo in grado di dare concrete risposte di lavoro alle nuove generazioni».

Ad annunciare un’importante novità in merito ai lavori di riqualificazione del porto di Barletta il senatore Dario Damiani. «L'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale ha inoltrato al ministero della Transizione ecologica la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto esecutivo, allegando la relativa documentazione. Sono stato di persona presso il ministero e posso dire che un altro fondamentale passo in avanti si sta per compiere verso la realizzazione di un'opera infrastrutturale di grande rilevanza per il nostro porto».