Processioni, c'è il decreto dell'Arcivescovo: possono riprendere le feste religiose

La decisione era stata già presa in sede di Conferenza Episcopale Pugliese: le processioni e le feste religiose potranno riprendere dal 1 aprile. Ora l'ufficialità è arrivata anche per la nostra diocesi con la firma del decreto da parte di Mons. Leonardo D'Ascenzo.

Questo il testo del decreto

«Visto il comunicato in data odierna (16 marzo 2022, ndr) della Conferenza Episcopale Pugliese in merito alla decisione, presa in spirito di condivisione collegiale, circa la ripresa delle feste religiose alla luce di un ripristino di una prudente normalità e dell'intenzione dell'autorità governativa italiana di porre fine allo stato di emergenza entro il 31 marzo; in virtù della Nostra potestà ordinaria, col presente decreto, disponiamo la ripresa delle feste religiose e della pia pratica delle processioni in questa Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie a partire dal 1 aprile 2022, secondo le indicazioni contenute nel documento "L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari", pubblicato dalla Conferenza Episcopale Pugliese il 01.10.2020 e le relative disposizioni circa le feste religiose popolari per questa Arcidiocesi (prot. 631/21) promulgate il 21 novembre 2021 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2022. Si ribadisce, in particolare, la necessità di ottenere la previa autorizzazione della Curia arcivescovile e di fornire comunicazione al Comune e all'Autorità di pubblica sicurezza, competente per territorio, almeno 3 giorni prima della manifestazione esterna. Si fa obbligo ai Comitati delle feste religiose (patronali, parrocchiali, confraternali) di assicurare un adeguato servizio d'ordine che garantisca lo svolgimento secondo le regole vigenti e le misure precauzionali di buon senso».