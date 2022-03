La segnalazione arriva direttamente da un nostro lettore: «Guardate queste foto, guardate quanta sporcizia». Le immagini, infatti, certificano uno stato di degrado non indifferente della zona nei pressi della stazione ferroviaria. Bottiglie, plastica, rifiuti di ogni genere si insinuano tra i binari ferroviari, segno dell'inciviltà di chi usa gli spazi pubblici come pattumiera a cielo aperto. Una pubblica denuncia che vuole sensibilizzare gli organi preposti alla rimozione del pattume ma anche a chi utilizza il servizio ad osservare un maggiore decoro e rispetto degli spazi condivisi, che non possono in alcun modo diventare ricettacolo di sporcizia di ogni tipo. Luoghi quasi abbandonati che rischiano di essere scelti da malintenzionati per compiere atti illeciti; zone sottratte alla pubblica fruizione proprio in ragione del degrado in cui versano. Lasciamo alle immagini la testimonianza del nostro lettore.